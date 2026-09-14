Gás natural sobe mais de 5% para máximos de janeiro de 2023

Às 10:30 em Lisboa, o preço do gás natural sobe 5,64%, para 84,005 euros por MWh.

Desta forma, mantém-se em máximos de janeiro de 2023, quando chegou a 88 euros.

Esta subida ocorre depois de o gás ter terminado na sexta-feira passada em baixa, após cinco sessões consecutivas a valorizar-se.

A mesma tendência é registada pelo preço do petróleo, mas mais moderadamente. À mesma hora, o preço do contrato genérico de barril de petróleo Brent, de referência na Europa, avançava 2,91% para 107,65 dólares, após ter alcançado na passada madrugada 108,49 dólares.

Além do aumento das tensões entre Teerão e Washington, a empresa saudita Aramco anunciou o encerramento do oleoduto Leste-Oeste, como uma medida de precaução depois de ataques com drones lançados a partir do Iraque.

Também foi anunciado que a reunião prevista para hoje entre o Irão e várias nações do Golfo Pérsico para abordar o estabelecimento de rotas seguras de navegação no estreito de Ormuz foi adiada sem nova data.