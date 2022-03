Gás russo. Europa hesita em aplicar o ás de trunfo nas sanções

A hesitação da União Europeia relaciona-se com a sua dependência energética em relação ao gás russo, difícil de substituir rapidamente.



A Rússia fornece mais de 40 por cento do gás natural consumido na União e há mesmo países que dependem a 100 por cento do gás russo.



É o caso da Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia e Bulgária.



A Chéquia é altamente dependente, com cerca de 80 por cento.



Mas é na maior economia europeia que o dilema é maior: a Alemanha compra quase metade do seu gás natural à Rússia (40 por cento), e a possibilidade da Rússia interromper o fornecimento levou o governo alemão a admitir fazer racionamento de gás.



Portugal importa apenas nove por cento de gás natural da Rússia e é o quarto Estado da União que menos depende de Moscovo em termos de energia.