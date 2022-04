Gasóleo desce 12 cêntimos e gasolina quatro esta semana

De acordo com o mecanismo em vigor, que compensa através do ISP a subida ou descida da receita do IVA causada pela evolução do preço dos combustíveis, a descida do preço do gasóleo e da gasolina para esta semana determinaria uma subida do ISP.



Porém, e tendo em conta o atual contexto, refere o comunicado do ministério liderado por Fernando Medina divulgado na sexta-feira, o Governo optou por "diferir este ajustamento para o momento em que se concretize a descida do ISP pela aplicação da fórmula, tal como aconteceu na última semana".



“Assim, o Governo determina (…) a manutenção do desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na próxima semana com os correspondentes ajustamentos”, lê-se no comunicado.



Os 4,7 e 3,7 cêntimos referidos correspondem à variação acumulada no gasóleo e na gasolina, respetivamente, sendo o desvio acumulado de 2,1 e 0,3 cêntimos – tendo em conta a mesma ordem dos combustíveis em causa.