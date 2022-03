Gasóleo desce 17 cêntimos e gasolina 13 cêntimos por litro na próxima semana

Para a próxima semana, perspetiva-se "uma queda nos preços dos combustíveis na ordem dos 17 cêntimos por litro de gasóleo e 13 cêntimos por litro de gasolina", refere o Ministério das Finanças em comunicado hoje emitido.

Esta evolução do preço por litro "deveria resultar numa redução da receita do IVA que conduziria a um ajustamento das taxas unitárias do ISP em 2,6 cêntimos, no caso do gasóleo, e 2 cêntimos no caso da gasolina", tendo em conta o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias, que entrou em vigor na semana passada.

No entanto, e perante a "incerteza da evolução da conjuntura", bem como a expectativa de respostas coordenadas a nível europeu, o Governo decidiu que esta semana "não será feita a correspondente atualização de ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos]".