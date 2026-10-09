Gasóleo desce até 1 cêntimo e gasolina sobe cerca de 5 cêntimos na próxima semana

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), referentes a quinta-feira, e tendo em conta as previsões do ACP, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,136 euros por litro (descida de um cêntimo), enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir os 2,123 euros por litro (mais cinco cêntimos).

Já a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) aponta para uma descida de meio cêntimo no gasóleo e para um aumento de 4,5 cêntimos na gasolina, contando com o diferencial de acerto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e energéticos (ISP), o que colocaria o gasóleo nos 2,141 euros e a gasolina simples 95 nos 2,118 euros.

A variação final está, no entanto, dependente do valor do fecho de hoje.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.

O preço do contrato genérico de barril de Brent, de referência na Europa, recuava 1,11% para 103,12 dólares e o barril de West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos da América (EUA), também baixa, 0,79% para 90,77 dólares.