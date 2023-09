Foto de Erik Mclean na Unsplash

De acordo com a Direção-geral de Energia e Geologia o preço do litro de gasóleo ronda um euro e oitenta e um cêntimos e a gasolina custa, em média, um euro e oitenta e seis cêntimos.



Um sobe e desce que o Estado diz estar a monitorizar, com o ministro das Finanças a referir que o governo está a analisar se estas alterações são estruturais ou exceções.