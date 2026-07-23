Gastos com defesa ditados pela NATO abrem cenário de subida de impostos

“No cenário de ação unilateral com maior peso do investimento, a dívida pública portuguesa aumentaria cerca de 3,2 p.p. do PIB em 2035 face ao cenário sem alteração de política. Em paralelo, a taxa de imposto direto sobre as famílias aumentaria 2,6 p.p. em 2035, contribuindo para uma redução do consumo privado no médio prazo”.



“O exercício distingue entre ação unilateral e coordenada, entre uma composição mais centrada em despesa corrente e uma composição mais orientada para investimento, e incorpora hipóteses sobre financiamento, política monetária e formação de expectativas”.

