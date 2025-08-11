Gemfields vende Fabergé por 43 milhões de euros à SMG Capital e assinala "fim de era"

"A venda de hoje marca o fim de uma era para nós", assinalou, em comunicado, o presidente executivo da empresa, Sean Gilbertson.

Esta operação conclui a revisão estratégica do negócio da Fabergé, que foi lançada pela Gemfields no ano passado, depois de a empresa ter enfrentado "desafios consideráveis".

No último ano, as ações da Gemfields praticamente não foram transacionadas devido a uma retração no mercado de bens de luxo.

Fundada em 1842, a Fabergé produz joias e relógios de luxo.

O SMG Capital é um fundo de capital de risco, detido pelo empresário russo Sergei Mosunov.