GES terá pago, através da offshore Espírito Santo Enterprises, a 106 pessoas

O semanário Expresso revela que o gestor recebeu mais de 18 milhões de euros de pagamentos entre 2010 e 2011.



Na altura Zeinal Bava era Diretor Executivo da Portugal Telecom.



A longa lista inclui também políticos, entre eles o ex-ministro socialista Manuel Pinho, o ex-secretário de Estado do PSD, Pedro Gonçalves Pereira, nomes de pessoas com funções ligadas ao Banco de Portugal.



Faz ainda parte da lista, Martins Pereira, o homem que devia fiscalizar cumprimento da lei pelo BES.



Os pagamentos terão sido feitos até ao momento do colapso do Banco Espírito Santo.