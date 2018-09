Gestora de fundos Crest Capital Partners investe 10 milhões de euros na compra da GFE e Createch

Lusa24 Set, 2018, 11:27 | Economia

Esta é a primeira operação do fundo Crest I, gerido pela Crest Capital Partners, abrangendo duas empresas que trabalham na área da produção e comercialização de equipamentos de deteção de incêndios e de sinalização de emergência.

Em comunicado, a Crest Capital Partners adianta estar prevista a construção de uma nova fábrica em Olhão, no Algarve, onde ficarão instaladas as duas empresas, que, atualmente, empregam cerca de 100 colaboradores.

"Concluído este primeiro investimento, a Crest Capital Partner vai continuar a identificar novas oportunidades de negócio no mercado nacional para aplicar os cerca de 100 milhões de euros já levantados", refere, acrescentando que "os critérios de investimento estipulam que o fundo invista em empresas com um EBITDA [resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações] superior a dois milhões de euros, a atuar fora dos setores imobiliário e financeiro e que integrem equipas de gestão comprometidas com uma estratégia de crescimento".

Segundo Marco Lebre, sócio da Crest Capital Partners, esta aquisição enquadra-se na estratégia do fundo de "investir em empresas portuguesas lucrativas que apresentem vantagens competitivas e potencial de crescimento".

Já os sócios-fundadores da GFE e da Createch, respetivamente João Paulo Galvão e Fernando Oliveira, a entrada de um novo investidor no capital é "uma oportunidade para concretizar o potencial de crescimento, capturando as oportunidades existentes no mercado".