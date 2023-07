Getir anuncia saída de Portugal, Espanha e Itália

"A Getir, pioneira na entrega ultrarrápida de compras, anunciou que pretende terminar as suas operações, de forma ordenada, em Espanha, Itália e Portugal", refere a empresa em comunicado hoje enviado, onde regista que está a "finalizar uma ronda de financiamento".

A `startup` turca, que em março de 2022 concluiu uma ronda de financiamento de Série E no valor de 768 milhões de dólares -- elevando então a sua avaliação para 11,8 mil milhões de dólares -- empregava em maio desse ano "mais de 200 pessoas" em Portugal.

Em 21 de junho, o Grupo Getir, que inclui as marcas Getir, Gorilas e Frichti, já tinha anunciado aos trabalhadores que iria abandonar o mercado francês no final deste mês, segundo o Le Monde.

Já no passado dia 30 de junho, a confederação sindical espanhola Comissões Operárias (CCOO) criticou a intenção da empresa sair de Espanha, onde disse contar com quase 1.600 trabalhadores.

O portal noticioso norte-americano TechCrunch noticiou esta semana que o fundo de investimento Mubadala, detido pelo emirado do Abu Dhabi, tinha confirmado que pretendia liderar a próxima ronda de investimento da empresa de entregas.

"Estamos atualmente em conversações avançadas com a Getir para liderar a sua próxima ronda de investimento e continuamos a trabalhar de perto com a empresa para apoiar o seu crescimento nos próximos anos", disse um porta-voz do fundo citado pela TechCrunch.