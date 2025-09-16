Gigante dos `chips` Nvidia refuta qualquer infração na China

"Respeitamos a lei em todos os aspetos", disse um porta-voz da empresa, em comunicado.

"Continuaremos a cooperar com todas as agências governamentais competentes no âmbito da sua avaliação do impacto sobre a concorrência nos mercados comerciais dos controlos à exportação" implementados pelos Estados Unidos sobre os produtos tecnológicos, acrescentou.

Sediada na Califórnia, a empresa, uma das líderes mundiais em `chips` de inteligência artificial (IA), está no centro da rivalidade pela supremacia no domínio estratégico dos semicondutores.

Washington proíbe a Nvidia de exportar para a China os `chips` mais avançados. A empresa também tem de pagar ao governo norte-americano 15% das receitas provenientes da venda de semicondutores de IA no país asiático.

Pequim manifestou preocupações relacionadas com a segurança nacional em relação aos produtos da Nvidia e exortou as empresas chinesas a recorrerem a fornecedores locais de semicondutores.

Depois de abrir uma investigação à Nvidia em dezembro, a principal autoridade reguladora do mercado chinês declarou na segunda-feira que a empresa violou as leis antimonopólio, de acordo com conclusões preliminares.

Não foram fornecidos detalhes sobre as supostas infrações. Mas as autoridades indicaram que vão continuar a investigação.

O anúncio do regulador chinês ocorreu no momento em que altos funcionários dos dois países se reuniam em Madrid para um segundo dia de discussões comerciais.

No final das negociações, as duas partes indicaram ter chegado a um "acordo-quadro" para resolver o litígio em torno do TikTok, rede social que está no centro de uma disputa entre os dois países.

Washington exige que o TikTok seja vendido até quarta-feira a um proprietário não chinês, sob pena de ser proibido nos Estados Unidos.