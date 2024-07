Gigantes ditam as regras. Monopólios dos produtos alimentares esmagam agricultores britânicos

Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)

Pelo menos 49 por cento dos produtores de frutas e vegetais do Reino Unido afirmam que podem vir a falir nos próximos 12 meses. O motivo tem que ver com os grandes supermercados que, se continuarem a deter o poder de pressionar os agricultores a produzir apenas para eles, lhes retiram a liberdade de escolha para negociar as produções.