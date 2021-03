Ginásios também podem abrir a 5 de abril mas sem aulas em grupo

Depois da Páscoa, há novas etapas previstas no plano de desconfinamento. O Governo prevê que os cafés, as pastelarias possam reabrir as esplanadas até um máximo de quatro pessoas por mesa. O mesmo acontece com as lojas com porta para rua com menos de 200 metros quadrados.