Em comunicado, a administração do grupo anunciou também a demissão da atual direção do Diário de Notícias. A Global Media reconhece o impacto que esta reestruturação tem no jornal, mas afirma que era a única solução fruto da complicada situação financeira que resultou da gestão dos últimos meses.

A administração diz que a atual situação é insustentável e tudo fará para minorar o impacto do despedimento coletivo.



Interinamente assume a direção do Diário de Notícias Bruno Contreiras Mateus, atual diretor do Dinheiro Vivo.