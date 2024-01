Global Media pagou subsídio de refeição relativo a dezembro

Durante a audição parlamentar sobre a atual situação da Global Media Group (GMG), o ex-diretor da TSF Domingos Andrade tinha avançado que hoje tinha sido pago o subsídio de refeição relativo a dezembro.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da GMG confirmou que "o subsídio de refeição já foi pago".

Trabalhadores contactados pela Lusa também confirmaram o pagamento e disseram que a administração da GMG ainda não informou quando serão pagos os ordenados do mês passado.

Em 28 de dezembro, a Global Media informou os trabalhadores de que não tinha condições para pagar os salários referentes ao mês de dezembro, sublinhando que a situação financeira é "extremamente grave".

A Comissão Executiva não se comprometeu com qualquer data para pagar os salários de dezembro, mas sublinhou que estava a fazer "todos os esforços" para que o atraso seja o menor possível.

O programa de rescisões na Global Media termina em 10 de janeiro, dia para o qual também foi convocada uma greve dos trabalhadores do grupo.

Em 06 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva da GMG, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".