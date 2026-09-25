GNR contabilizou cerca 380 camiões na marcha lenta

"No decorrer da iniciativa, foram contabilizados, no momento de maior adesão, cerca de 380 veículos pesados, tendo-se verificado uma boa colaboração por parte dos respetivos promotores e uma postura cívica por parte de todos os participantes", refere a Guarda Nacional Republicana, numa nota enviada à Lusa.

A GNR informa também que a marcha lenta realizada hoje "decorreu dentro da normalidade, sem incidentes a registar".

A corporação destaca ainda "a colaboração das entidades gestoras das vias, nomeadamente da Ascendi e da Brisa, cujo apoio contribuiu para o acompanhamento da iniciativa e para a gestão dos constrangimentos à circulação".

Os organizadores da marcha lenta avançaram à Lusa que o protesto contou com 450 camiões representativos de 117 empresas e consideraram como uma "primeira vitória" o ministro das Infraestruturas ter admitido que o setor estava esquecido.

A marcha lenta a exigir respostas concretas face ao aumento dos combustíveis chegou ao nó de Coimbra Sul da Autoestrada 1 (A1) às 12:30, depois de ter começado, às 07:40, na entrada de Lordelo da A42, seguindo rumo à A41, no sentido norte-sul, e depois pela A1.