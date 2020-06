GNR "desmantela" em Campo Maior rede dedicada à prática de burlas `MB Way`

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explica que realizou hoje "uma grande operação", envolvendo cerca de 250 militares de várias especialidades, que permitiu "desmantelar" a rede e que os suspeitos têm entre 17 e 56 anos.

A operação decorreu na sequência de uma investigação, desenvolvida há cerca de seis meses, pelo crime de burla, praticado, designadamente, através de um esquema de utilização ilegal da plataforma `MB Way`, "em que os suspeitos ludibriavam as vítimas, oriundas de vários pontos do país, levando-as a enviar-lhes dinheiro através da aplicação e a obter valores pecuniários que não lhes eram devidos", lê-se no comunicado.

Na operação policial, foram realizadas 19 buscas domiciliárias e 19 em veículos, culminando, segundo a GNR, na apreensão de diversa prova material relacionada com este tipo de crime, como dispositivos eletrónicos, documentação e cerca de 3.000 euros em numerário.

Além de duas caçadeiras e de uma arma de ar comprimido, foram ainda apreendidas diversas munições de calibre 12, 11 doses de haxixe e vários artigos em ouro.

Os 25 suspeitos foram constituídos arguidos, continuando a GNR a proceder a outras diligências de investigação.

Segundo a força de segurança, o crime de burla através da aplicação `MB Way` "tem tido um aumento exponencial".

"Só nos últimos meses de 2019 e até à presente data, os prejuízos das vítimas deste tipo de crime ascenderam aos milhões de euros", indicou a guarda, considerando que "a falta de conhecimento sobre o uso da aplicação, a boa-fé das vítimas e, porventura, a necessidade premente de vender bens ou serviços de forma a produzir algum rendimento poderão contribuir para o aproveitamento dos criminosos".

A operação realizada em Campo Maior contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC), Direção de Investigação Criminal (DIC) e da estrutura de Investigação Criminal e de Intervenção de diversos Comandos Territoriais da GNR.