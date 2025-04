GNR escolta transporte de combustíveis para infraestruturas críticas

Numa informação enviada à agência Lusa via WhatsApp, por ter o sistema de `e-mail` em baixo devido ao apagão, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que, em coordenação e estreita articulação com as demais entidades competentes, está "a realizar e a garantir a escolta ao transporte de combustíveis para as infraestruturas mais críticas, nomeadamente hospitais, entre outros".

Está ainda a reforçar o policiamento e a vigilância nas áreas mais críticas, nomeadamente nas áreas comerciais, bem como nos postos de abastecimento de combustíveis.

A GNR apela à calma e à serenidade da população até ser ultrapassada esta situação, dedicando "especial atenção à circulação rodoviária", uma vez que a sinalização luminosa está temporariamente indisponível.

"Continuamos disponíveis para apoiar e auxiliar todos, através dos contactos telefónicos habituais ou através do posto policial mais próximo", adianta.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa e ainda se mantinha pelas 19:30