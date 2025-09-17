GNR fiscaliza trabalhadores agrícolas e o seu transporte em Odemira
A GNR está a realizar hoje uma operação de fiscalização dirigida a trabalhadores agrícolas e ao seu transporte no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou fonte da força de segurança.
A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que a operação, que arrancou às primeiras horas da manhã, mobiliza cerca de 30 militares de várias valências da Guarda e conta com o apoio da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
Segundo a mesma fonte, esta operação de rotina está a decorrer em simultâneo em três localizações do concelho de Odemira.
Os resultados da ação de fiscalização serão divulgados mais tarde pela GNR, acrescentou.