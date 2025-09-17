GNR fiscaliza trabalhadores agrícolas e o seu transporte em Odemira

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que a operação, que arrancou às primeiras horas da manhã, mobiliza cerca de 30 militares de várias valências da Guarda e conta com o apoio da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Segundo a mesma fonte, esta operação de rotina está a decorrer em simultâneo em três localizações do concelho de Odemira.

Os resultados da ação de fiscalização serão divulgados mais tarde pela GNR, acrescentou.