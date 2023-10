Google aposta em Portugal com novos equipamentos e inteligência artificial

Segundo a multinacional norte-americana, estes equipamentos prometem revolucionar a oferta no mercado. A IA é chave em muitas das operações acessíveis.





A apresentação dos novos equipamentos no Beato.

Depois das várias funcionalidades, nesta área, acessíveis através das ferramentas Google, entre as quais o, a marca oferece agora equipamentos assentes em novos dispositivos. Entre os destaques estão osPixel 8 e Pixel 8 Pro, bem como o relógio inteligente, recentemente apresentados no eventoem Nova Iorque, que os jornalistas portugueses acompanharam em direto num espaço no Beato, em Lisboa.





Até ao momento, a Google Store em Portugal oferecia uma gama limitada de produtos, como roteadores Nest (wifi) e carregadores USB-C. Contudo, a expansão iminente promete disponibilizar aos consumidores portugueses acesso direto às inovações mais recentes.







Osda Google prometem impressionar com funcionalidades avançadas ede última geração, enquanto o Pixel Watch 2 promete revolucionar o mercado decom a sua combinação de estilo e tecnologia, explica Bernardo Correia,da Google Portugal.

Um smarphone e um relógio com inteligência artificial

Entre os vários produtos apresentados nesta sessão mundial, a Google destacou o modelo Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Voltado para o mercado profissional, este modelo de alta gama chega a Portugal com um preço inicial de 1.139 euros.







Com um ecrã Super AMOLED de 6,7 polegadas, o topo de gama da Google apresenta um brilho máximo até 2400 nits, com 16 milhões de cores e uma taxa de atualização dinâmica até 120 Hz. Quanto à autonomia, a marca fala de uma bateria com capacidade de duração superior a 24 horas, ou até 72 horas no modo de poupança extrema.







Equipado com 12 GB de RAM e disponível em opções de armazenamento de 128, 256 ou 512 GB, este dispositivo ainda oferece um sistema de VPN da Google sem custos adicionais.





Na parte frontal deste smartphone existe uma câmara com 10,5 megapíxeis e focagem automática, que proporciona selfies de alta qualidade.











Mas se o visor apresenta qualidades que podem captar a atenção do consumidor, o sistema de captação de imagem traseiro conta com um sensor de 50 megapíxeis e uma teleobjetiva de 48 megapíxeis, incluindo um zoom ótico de cinco vezes.







O grande destaque do Pixel 8 Pro é a adição de controlos profissionais e funcionalidades como imagens de alta resolução, ultra HDR e visão noturna, além das características compartilhadas com o modelo base Pixel 8, como é o caso da gravação de vídeo em 4K.







Se a palavra smartphone é já utilizada na linguagem comum, este termo toma ainda mais relevo com a aplicação da inteligência artificial no processamento e melhoramento de som e imagem. É nestes campos que os modelos Pixel 8 e 8 Pro contam com engenharia Google: o processador Tensor G3, “alimentado” por IA, permite realizar tarefas em que o dispositivo se adapta às preferências individuais e às condições variáveis de iluminação, proporcionando uma qualidade de imagem de elevada performance.





smartphones equipados com com o chip de segurança Titan M2.

Atributos de que os mais curiosos do mundo fotográfico podem tirar partido, podendo recriar combinações visuais únicas nas fotos de grupo, alterar a composição fotográfica, focagem automática em movimento e remoção de desfocagem.Além disso, a Google refere dar prioridade à segurança estando estesequipados com com ode segurança Titan M2.





Um componente “vital”, refere a multinacional, que protege os dados e a privacidade dos utilizadores. O Titan M2, de acordo com a Google, é um escudo contra ameaças digitais, proporcionando tranquilidade aos utilizadores, sabendo que suas informações estão resguardadas.





Além disso, oferecem opções de desbloqueio por impressão digital ou reconhecimento facial.





Também presente neste dispositivo é o sensor de temperatura da pele, oferecendo a possibilidade do utilizador de medir a temperatura corporal (aproximada) ou de um outro objeto, como por exemplo um copo de água gelada.

Filtros sonoros clarificados nos vídeos pela IA



Outra das novidades presentes neste conjunto deé a capacidade de aplicação de filtros sonoros, nos registos de vídeo, que permitem uma clarificação dos registos de som captados por estes telemóveis. É caso para dizer que acabou o “repete, pois não ouvi o que disseste”, ou “está muito vento ou ruído”.





O sistema de filtragem da Google, optimizado pela inteligência artificial, lê o registo sonoro, separa as diferentes ondas e oferece ao utilizador a possibilidade de escolha do que quer que fique no produto final.







smartphone consegue ter melhor performance quer a nível de processamento e imagem.

Aplicações úteis que vão ao encontro dos muitos utilizadores que utilizam publicações de vídeo nas redes sociais, feitas por vezes em contextos adversos.Um equipamento que a multinacional Google coloca no mercado pouco tempo depois de a rival Apple ter lançado o iPhone 15, referindo que este novoconsegue ter melhorquer a nível de processamento e imagem.





A Google diz que a composição deste este aparelho é isenta de plástico. A estrutura é feita em alumínio polido, com vidro traseiro mate, e a utilização de materiais reciclados.

Um relógio que pode salvar vidas

No que diz respeito ao Pixel Watch 2, o relógio digital da Google, que se pode interligar ao Pixel, traz também uma nova possibilidade, contando com a integração das características da Fitbit, uma empresa adquirida pela Google, incluindo funções de gestão do stress.







Este relógio vem com um novo sensor de ritmo cardíaco, que permite uma monitorização aprimorada do sono e uma avaliação diária da disposição, podendo informar o utilizador da sua condição emocional/cardiaca sugerindo ações para melhorar a performance pessoal.







Outro ponto interessante deste relógio é a sua performance sensorial em exercícios fisicos e bem-estar, bem como funcionalidades extras, como deteção de quedas e urgência SOS, algo já visto no relógio da Apple.







Para além destas funcionalidades a sincronização dos smartphones Pixel, juntamente com os serviços existentes da Google, entre outras aplicações do dia-a-dia (Maps, Gmail e Calendário), elevam a experiência do utilizador neste universo tecnológico IA.





Um relógio muito digital para quem gosta de gadgets tecnológicos e que conta com seis meses de assinatura do serviço Fitbit Premium, com um preço de entrada no mercado de 399 euros.





Apesar dos muitos alertas para a introdução da inteligência artificial em determinados setores, a aposta das grandes emprensas, neste tipo de tecnologia, dá mostras de uma jogada segura e com futuro.