Google compra parte da HTC por 918 milhões de euros

RTP21 Set, 2017, 15:35 / atualizado em 21 Set, 2017, 15:47 | Economia

O negócio inclui também uma licença não-exclusiva da propriedade intelectual da HTC.



A compra da HTC está sujeita à aprovação dos reguladores mas as duas empresas esperam que o negócio esteja concluído no início do próximo ano.



A empresa norte-americana pretende expandir o negócio de smartphones. Estas duas empresas já tinham trabalhado em conjunto no desenvolvimento dos telemóveis Pixel.

Aposta no hardware

Esta compra marca o mais recente investimento da Google para impulsionar as capacidades do hardware.



“O hardware ainda é algo novo para a Google”, disse Rick Osterloh, vice-presidente da empresa norte-americana.



De acordo com a HTC, metade dos seus investigadores, aproximadamente dois mil, irão para a empresa norte-americana.



“Os futuros Googlers são excelentes pessoas. Já tínhamos trabalhado com eles na produção dos smartphones Pixel”, disse Osterloh.