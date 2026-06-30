Economia
Google condenada a indemnizar vários meios de comunicação franceses em 126 milhões de euros
A Google vai ter de indemnizar várias empresas de comunicação social francesas no valor de 126 milhões de euros, devido a práticas de publicidade `online` que a justiça considerou violarem as regras da concorrência.
De acordo com a decisão do Tribunal de Atividades Económicas de Paris, serão atribuídos 61 milhões de euros à Prisma Media, 26 milhões ao jornal Le Figaro, 11,5 milhões ao grupo editor dos jornais Les Echos e Le Parisien e 27,5 milhões à plataforma de vídeo Dailymotion.
Esses montantes, em qualquer caso, ficam muito aquém dos 570 milhões de euros que os quatro queixosos reclamavam à gigante norte-americana.
Numa reação à decisão judicial, a Google disse à agência de notícias EFE não concordar com a decisão do tribunal.
"Estas reclamações por danos e prejuízos baseiam-se em interpretações erradas do setor da tecnologia publicitária (`ad tech`), que é uma indústria altamente competitiva e em rápida evolução", explicou a empresa.
Ainda assim, a tecnológica norte-americana não especificou se tenciona recorrer da decisão.
Num caso semelhante, em março passado, a Google já tinha sido condenada a pagar uma indemnização de 22,7 milhões de euros ao canal M6 por ter favorecido a própria plataforma de venda de publicidade online na atribuição de espaços publicitários, em detrimento dos concorrentes.
Na altura, a justiça francesa baseou o acórdão numa decisão da Autoridade da Concorrência, que tinha multado a Google em junho de 2021 com 220 milhões de euros, e noutra da Comissão Europeia, que lhe impôs uma multa de 2.950 milhões de euros no mês de setembro.
Esses montantes, em qualquer caso, ficam muito aquém dos 570 milhões de euros que os quatro queixosos reclamavam à gigante norte-americana.
Numa reação à decisão judicial, a Google disse à agência de notícias EFE não concordar com a decisão do tribunal.
"Estas reclamações por danos e prejuízos baseiam-se em interpretações erradas do setor da tecnologia publicitária (`ad tech`), que é uma indústria altamente competitiva e em rápida evolução", explicou a empresa.
Ainda assim, a tecnológica norte-americana não especificou se tenciona recorrer da decisão.
Num caso semelhante, em março passado, a Google já tinha sido condenada a pagar uma indemnização de 22,7 milhões de euros ao canal M6 por ter favorecido a própria plataforma de venda de publicidade online na atribuição de espaços publicitários, em detrimento dos concorrentes.
Na altura, a justiça francesa baseou o acórdão numa decisão da Autoridade da Concorrência, que tinha multado a Google em junho de 2021 com 220 milhões de euros, e noutra da Comissão Europeia, que lhe impôs uma multa de 2.950 milhões de euros no mês de setembro.