Google despede 12.000 funcionários e reforça aposta na inteligência artificial

Decidimos reduzir a nossa equipa em aproximadamente 12.000 postos. Já enviámos um e-mail aos funcionários afetados nos EUA. Noutros países, esse processo levará mais tempo devido às leis e práticas locais”, lê-se na nota de Sundar Pichai.



“Isto significa dizer adeus a algumas pessoas incrivelmente talentosas e com as quais adoramos trabalhar. Sinto muito por isso. O facto de essas mudanças afetarem a vida dos funcionários tem um enorme peso sobre mim e assumo total responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui”.



As 12.000 pessoas agora dispensadas representam cerca de 6,4% da força laboral da Google. A empresa fala em anos de crescimento "espetacular" contra uma "realidade económica diferente" como a atual. “Tenho algumas notícias difíceis para partilhar convosco.Noutros países, esse processo levará mais tempo devido às leis e práticas locais”, lê-se na nota de Sundar Pichai.“Isto significa dizer adeus a algumas pessoas incrivelmente talentosas e com as quais adoramos trabalhar. Sinto muito por isso. O facto de essas mudanças afetarem a vida dos funcionários tem um enorme peso sobre mim e assumo total responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui”.As 12.000 pessoas agora dispensadas representam cerca de. A empresa fala em anos de crescimento "espetacular" contra uma "realidade económica diferente" como a atual. A Google disse que irá indemnizar os seus funcionários de acordo com as leis laborais de cada país.



O responsável da Google explica ainda que os postos de trabalho agora eliminados se devem a “escolhas difíceis” e chegam após uma “revisão rigorosa” de todas as áreas, funções e produtos da empresa.



“Embora essa transição não seja fácil, vamos apoiar os funcionários enquanto eles procuram as suas próximas oportunidades”, garantiu Sundar Pichai, referindo que “limitar algumas áreas permite apostar fortemente noutras”, nomeadamente a da inteligência artificial.



“Estamos a preparar-nos para partilhar algumas experiências totalmente novas com os utilizadores, criadores e empresas. Temos uma oportunidade substancial à nossa frente com inteligência artificial nos nossos produtos e estamos preparados para abordá-la com ousadia e responsabilidade”.



No final de setembro de 2022 a Google contava com 186.779 trabalhadores, mais de 36.000 que em igual mês do ano anterior (150.028). A decisão surge num momento em que outras gigantes tecnológicas anunciaram despedimentos de milhares de pessoas.



Esta semana, a Microsoft comunicou a redução de 10.000 trabalhadores, cerca de 5% do seu total, e a Amazon iniciou o processo de despedimento de 18.000 pessoas.



Em 2022, as grandes empresas de tecnologia despediram mais de 150.000 funcionários em todo o mundo, destacando-se o Twitter ou a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp).



O responsável da Google explica ainda que os postos de trabalho agora eliminados se devem a “escolhas difíceis” e chegam após uma “revisão rigorosa” de todas as áreas, funções e produtos da empresa.“Embora essa transição não seja fácil, vamos apoiar os funcionários enquanto eles procuram as suas próximas oportunidades”, garantiu Sundar Pichai, referindo que“Estamos a preparar-nos para partilhar algumas experiências totalmente novas com os utilizadores, criadores e empresas. Temos uma oportunidade substancial à nossa frente com inteligência artificial nos nossos produtos e estamos preparados para abordá-la com ousadia e responsabilidade”.No final de setembro de 2022 a Google contava com 186.779 trabalhadores, mais de 36.000 que em igual mês do ano anterior (150.028). A decisão surgeEsta semana,, cerca de 5% do seu total, e aEm 2022, as grandes empresas de tecnologia despediram mais de 150.000 funcionários em todo o mundo, destacando-se o Twitter ou a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp). c/ agências