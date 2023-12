Google Trends mostra tendências dos portugueses na época de Natal

Com a ferramenta Google Trends, os internautas conseguem ver os tópicos que as pessoas estão, ou não, a seguir na internet praticamente em tempo real.







Por exemplo, esta terça-feira, durante o período da manhã e segundo esta ferramenta digital, os temas mais procurados na internet passam pelo vulcão na Islândia, terramoto na China ou mesmo as declarações de Pedro Passos Coelho a criticar a atuação governativa do PS. Mas o desporto não é coisa que escape aos portugueses e o jogo de segunda-feira entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto é dos mais procurados.











Mas nesta quadra festiva também é importante olhar para o comportamento dos portugueses. Nesse sentido, a Google “olhou” para as tendências do tráfego nos feriados do ano passado, no Google Maps, em Portugal, e chegou a estes dados:



23 de dezembro: O horário mais movimentado nas estradas é entre as 16h00 e as 17h00, o mais calmo é antes das 6h00.

24 de dezembro: O horário mais movimentado nas estradas é entre as 16h00 e as 17h00, o horário mais calmo é antes das 7h00 ou depois das 20h00.

25 de dezembro: O horário mais movimentado nas estradas é às 17h00, o horário mais calmo é antes das 9h00 ou depois das 23h00.

26 de dezembro: O horário mais movimentado nas estradas é entre as 16h00 e as 17h00, o horário mais calmo é antes das 6h00.

Os supermercados contam com uma maior afluência aos sábados às 11h00 e menor afluência aos sábados às 21h00.

Os centros comerciais ficam mais movimentados ao domingo às 16h00 e contam com uma menor afluência às 10h00 de domingo.

Os postos de correios contam com uma maior afluência à sexta-feira às 16h00 e menor ocupação às quartas-feiras às 14h00.

Dados estatísticos que representam apenas tendências, mas que se baseiam em comportamentos, por vezes, repetitivos. Informações que podem dar uma “ajuda” a quem procura fugir à confusão nesta quadra festiva.





Fonte: Google (dados de 2022)



Como funciona o Google Trends







A página inicial do Google Trends ( google.com/trends ) apresenta tópicos agrupados que a Google deteta que estão relacionados e que são tendências em conjunto na pesquisa, no Google Notícias ou no YouTube.





As histórias em destaque são recolhidas com base na tecnologia Knowledge Graph da Google, que reúne informações de pesquisa destas três plataformas para detetar quando as histórias estão em destaque, com base no aumento relativo do volume e no volume absoluto de pesquisas.





As informações em destaque no topo da nova página inicial do Google Trends são seleccionadas pelo News Lab para destacar padrões de dados adicionais ou tendências interessantes.