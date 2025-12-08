Economia
Gouveia e Melo pede cautela a Governo a analisar distinção internacional da economia portuguesa
Gouveia e Melo pede que o Governo não se engane a si próprio com a distinção internacional da economia portuguesa.
No dia em que é divulgada a distinção da revista "The Economist" sobre a economia de Portugal, o candidato à Presidência da República considera que, apesar do prémio, deve haver um afastamento do que considera ser a "monocultura" do turismo no país.
Gouveia e Melo acredita que não se deve tomar "o todo pela parte" porque é "enganar-nos a nós próprios".
"Temos de ter visão estratégica de uma vez por todas para este país", incluindo "visão de médio e longo prazo". Só assim, considerou ainda o candidato, é que "vamos ter uma economia verdadeiramente mais produtiva".
De visita a uma empresa de construção modelar, Gouveia e Melo falou também da importância de haver leis e regulamentação adaptadas a este setor.
O candidato a Belém criticou a descida do IVA para 6 por cento no setor da construção, uma vez que considera que a medida foi tomada "de forma cega".
E apela que as reformas estruturais na habitação e na economia não sejam travadas perante os sinais externos de sucesso.