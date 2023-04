Governador da Bahia quer obter na China compromisso da BYD para abertura de fábrica

"Esperamos assinar hoje um termo de compromisso", afirmou Rodrigues Souza à agência Lusa, à margem da visita de dois dias do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, à China.

O objetivo é que a BYD recupere um parque industrial detido pela norte-americana Ford, em Camaçari, disse o governador.

Jerônimo Rodrigues, que visitou duas linhas de produção da BYD no passado fim de semana, disse que as duas empresas estão a negociar a transferência das instalações e que o seu governo e o governo federal do Brasil já se comprometeram em atribuir incentivos à fabricante chinesa, incluindo a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"Tudo isso acertamos com o governo federal, para que o presidente Lula pudesse esclarecer sobre o que é que o governo federal pode aportar. Nós vamos cumprir com o compromisso de garantir alguns incentivos", apontou.

Lula vai reunir hoje à tarde com o diretor-executivo da BYD, como parte da sua agenda, segundo informações partilhadas com os jornalistas pelo gabinete de imprensa do chefe de Estado brasileiro.

Com sede em Shenzhen, o `hub` tecnológico situado no sudeste da China, a BYD é a segunda marca de carros elétricos com mais vendas a nível global, superada apenas pela norte-americana Tesla. A BYD é também uma referência no fabrico de baterias.

O sucesso da marca chinesa foi propiciado pela escala do mercado doméstico: no ano passado, foram vendidos na China quase seis milhões de carros elétricos - mais do que em todos os outros países do mundo juntos.

A BYD produz já autocarros elétricos e painéis fotovoltaicos em Campinas, no estado de São Paulo, e tem uma fábrica de baterias para veículos elétricos em Manaus, a capital do estado do Amazonas.