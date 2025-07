Foto: Pedro Nunes - Reuters

Quando o Parlamento discute novas leis da imigração, o governador do Banco de Portugal avisa que dois terços do aumento da produção no país devem-se ao aumento do trabalho em mobilidade.



Mário Centeno termina o primeiro mandato a 20 de julho e ainda não há notícias sobre a recondução ou não pelo ministro das Finanças.