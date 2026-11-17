"Paralelamente à inteligência artificial (IA) há outra revolução em curso, que não faz a capa de jornais e não abre telejornais, que é a revolução da longevidade", disse Álvaro Santos Pereira na abertura da 13.ª Conferência do Banco de Portugal (BdP) "Desenvolvimento económico português no espaço europeu", dedicada ao tema "Longevidade e Demografia", em Lisboa.

Segundo o economista, que indicou que a maior parte das crianças nascida em Portugal este ano deverá ultrapassar os 90 anos (dados acima da esperança média de vida de 82 anos, pois avaliam de forma diferente a evolução da mortalidade), esta "revolução silenciosa" terá "enormes consequências" nas vidas dos cidadãos e nas economias, sobretudo, se não houver a devida adaptação das instituições e dos serviços públicos.

Perante sistemas de educação, de proteção social e de saúde organizados no pós-Segunda Guerra Mundial para sociedades com esperança na vida bastante inferior à atual, considerou Álvaro Santos Pereira que é urgente pensar como terão de ser adaptados.

"Se num futuro não tão longínquo a vida média de um cidadão for de 95 a 100 anos as consequências serão realmente radicais, principalmente se não soubermos adaptar as nossas instituições e alterar os nossos sistemas públicos", disse.

Segundo o governador do BdP, nesta "revolução" há que garantir que uma vida mais longa e saudável não é "privilégio de alguns mas uma oportunidade partilhada por todos", pelo que há vários desafios a que será preciso dar resposta.

Considerou, por um lado, que é preciso que não se acrescentem só anos de vida mas anos com qualidade e saúde. Além disso, há a questão das desigualdades, desde logo quem tem mais rendimento vive mais do que quem tem menos.

A última questão, acrescentou, é como organizar o trabalho numa sociedade mais longeva.

Para Álvaro Santos Pereira, "é expectável, se não mesmo imperativo, que a idade da reforma continue a crescer nos diversos países do mundo sob pena de pôr em causa a sustentabilidade do sistemas de Segurança Social", as contas públicas.

Ainda assim, considerou que é preciso analisar vários impactos, como as condições de saúde de trabalhadores de idade mais avançada, a existência de três ou quatro gerações a trabalhar lado a lado na mesma empresa, a formação e reconversão profissional em carreiras longas.

Segundo o governador, ainda não há respostas fechadas a esta "revolução silenciosa", mas sociedades e instituições que comecem hoje a enfrentar o desafio terão mais benefícios nessa transformação. O Banco de Portugal irá dar o seu contributo.

A conferência de hoje teve como orador principal o economista britânico Andrew Scott (professor na London Business School) para quem a longevidade não deve ser encarada como um fardo, mas como uma oportunidade social e económica. Scott fala do "dividendo da longevidade", o benefício social e económico de as pessoas viverem mais tempo, saudáveis e produtivas.

No contexto europeu, Portugal tem taxas de participação da população mais velha no mercado de trabalho relativamente elevadas. Em 2025, entre os 65 e 69 anos, a taxa de atividade era de 29% nos homens e 22% nas mulheres, citou hoje Álvaro Santos Pereira na sua intervenção.