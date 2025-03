Governador do BdP critica bancos por juros baixos nos depósitos

"Não é muito compreensível que haja uma diferença significativa entre a remuneração dos depósitos da banca no banco central e a remuneração dos depósitos que a banca faz aos seus clientes", disse Mário Centeno, que fez hoje a intervenção final do Fórum Banca.

A atividade da banca de receber depósitos "é atribuída por nós, pelo país", recordou o governador, acrescentando que é uma "responsabilidade social gerir as poupanças dos portugueses" e respeitar esse contrato social também na remuneração dos depósitos.

"Hoje podemos exigir que a banca apoie a economia, que a banca reflita no rendimento que dá às poupanças dos portugueses aquilo que é também a remuneração que a banca obtém nos bancos centrais pelos depósitos que lá tem", afirmou Centeno.

Do dinheiro que os clientes depositam nos bancos, a parte que os bancos não emprestam em crédito depositam nos bancos centrais.

Atualmente, a taxa de juro de depósitos do BCE é de 2,5%, sendo esse o juro que os bancos recebem pelo dinheiro que aí depositam.

Já a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares diminuiu em janeiro pelo 13.º mês consecutivo para 1,98%, segundo dados do Banco de Portugal.

O tema dos juros dos depósitos foi hoje debatido no painel dos banqueiros no Fórum Banca, que consideraram que a remuneração dos depósitos é sobretudo uma questão de concorrência, de procura e oferta.

Mário Centeno (ex-ministro das Finanças de governos PS, de António Costa) termina o seu mandato como governador do Banco de Portugal em julho deste ano. A crise política e novas eleições legislativas poderão levar a atrasar a recondução ou substituição do governador, pois este é nomeado pelo Governo mas tem de passar por audições no parlamento antes de tomar posse.