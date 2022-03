Governo açoriano antecipa "constrangimentos" e "pressão" no aeroporto de Ponta Delgada

O Governo dos Açores antecipa "constrangimentos" nas áreas do `check-in, segurança e chegada de passageiros do aeroporto de Ponta Delgada no verão, considerando necessário relançar investimentos que "nos últimos anos ficaram no limbo".