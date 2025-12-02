Governo açoriano diz que presidente cessante contribuiu para estabilidade da SATA

"O Governo Regional dos Açores expressa ao presidente cessante o seu reconhecimento pelos serviços prestados e formula votos de elevado sucesso ao novo presidente no desempenho das suas funções, reiterando a sua confiança na continuidade do trabalho estruturante que tem vindo a ser desenvolvido", adianta o executivo açoriano em nota de imprensa.

O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão do cargo, revelou hoje à Lusa o Governo dos Açores, que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação.

Na primeira reação oficial após serem conhecidas as mudanças na liderança da SATA, o executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) confirmou, através de comunicado, a saída de Rui Coutinho, a quem reconhece o "trabalho desenvolvido durante o exercício das suas funções".

O Governo Regional agradece a Rui Coutinho o "contributo prestado para o cumprimento das metas estabelecidas e para o reforço da estabilidade do grupo SATA no atual contexto de cumprimento do Plano de Reestruturação".

Fonte do Governo dos Açores avançou à agência Lusa que Rui Coutinho alegou no pedido de demissão um convite profissional para a direção do aeroporto do Funchal.

Rui Coutinho tinha sido indicado para presidente da SATA em junho de 2024 após a saída de Teresa Gonçalves, que se demitiu a 09 de abril do ano passado e que tinha substituído Luis Rodrigues em abril de 2023.

Tiago Santos, que integrou a administração da SATA em julho de 2024, é economista, foi membro do conselho de administração e diretor financeiro da Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa entre 2015 e 2016, funções que também ocupou na empresa Oitante, entre 2016 e 2018.

Foi ainda assessor do ministro da Saúde Paulo Macedo (2011 a 2015) e do secretário de Estado do Tesouro e Finanças (2010 e 2011) e administrador da consultora COBA.

A mudança na administração na SATA acontece numa altura em que está em curso o processo de privatização da Azores Airlines, companhia do grupo responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior.

O consórcio Atlantic Connect Group apresentou a 24 de novembro uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro de 2026.

A proposta está atualmente a ser analisada pelo júri do concurso, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea açoriana de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).