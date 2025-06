Governo acredita que filas nos aeroportos estarão resolvidas em duas semanas

"Precisamente hoje, em Faro, começaram novas máquinas do `Entry and Exit System` já a funcionar", disse o ministro, questionado sobre as longa espera no controlo de imigração, garantindo que "esses passos já estão a ser dados".

Admitindo que "Portugal esteve muito atrasado durante muito tempo em relação ao `Entry and Exit System`", Pinto Luz garantiu que os investimentos "em novos servidores, novas máquinas, garantem que nas próximas duas semanas a situação vai tendencialmente ficar regularizada".

O ministro disse que "este investimento em servidores, e também em novas máquinas automáticas" irá "facilitar aos cidadãos da União Europeia um acesso mais rápido e permitir que os polícias, aqueles homens e mulheres que hoje garantem o acesso nas nossas fronteiras, possam estar, de facto, a despender o seu tempo naqueles passageiros que precisam mesmo da ocupação deles".

Este sistema, previsto para toda a União Europeia, pretende acelerar os movimentos de entrada e saída nos aeroportos, e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança.

Nas últimas semanas têm-se sucedido as imagens de longas filas de passageiros oriundos de países de fora do Espaço Schengen nos aeroportos de Faro e Lisboa, que esperam várias horas pelo controlo de imigração.

Na semana passada, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) alertou para o quadro de exaustão dos profissionais afetos à Unidade de Estrangeiros e Fronteiras devido a várias situações que se vivem nos aeroportos, tendo chamado a atenção que com a proximidade do verão são necessárias diligências para "ultrapassar os obstáculos e mitigar os danos junto dos cidadãos, mas principalmente junto dos profissionais da PSP".

O ministro falou à margem da abertura do novo ramo de ligação do IC20 (sentido Costa da Caparica/Almada) à Ponte 25 de abril, uma intervenção, da responsabilidade da Autoestradas do Baixo Tejo, numa extensão de 3,6 km, que representa um investimento de 20,5 milhões de euros, segundo nota da tutela.