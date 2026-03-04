Governo admite avançar com descontos no ISP

Devido à guerra e ao impacto na quebra de produção e distribuição de petróleo e gás, os preços destas matérias têm estado a bater recordes, refletindo-se no preço dos combustíveis ao consumidor.







Em resposta ao líder socialista, José Luís Carneiro, Luís Montenegro referiu que foi dada "orientação", a vários membros do Governo "para não desvalorizarem os efeitos que o conflito com o Irão possa ter na nossa dinâmica económica".

"Por esta forma, devolve-se todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas", justificou.





c/Lusa

O primeiro-ministro revelou que o executivo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP, para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana."Estamos em condições de dizer que", começou por apontar o líder do executivo., "o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA" anunciou o primeiro-ministro.