Economia
Governo admite avançar com descontos no ISP
Durante um debate quinzenal focado sobretudo no papel de Portugal na guerra israelo-americana contra o Irão, destacou-se uma novidade. A possível redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e energéticos.
O primeiro-ministro revelou que o executivo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP, para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana. Devido à guerra e ao impacto na quebra de produção e distribuição de petróleo e gás, os preços destas matérias têm estado a bater recordes, refletindo-se no preço dos combustíveis ao consumidor.
Em resposta ao líder socialista, José Luís Carneiro, Luís Montenegro referiu que foi dada "orientação", a vários membros do Governo "para não desvalorizarem os efeitos que o conflito com o Irão possa ter na nossa dinâmica económica".
"Estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis", começou por apontar o líder do executivo.
Caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, "o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA" anunciou o primeiro-ministro.
"Por esta forma, devolve-se todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas", justificou.
c/Lusa