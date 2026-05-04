Economia
Guerra no Médio Oriente
Governo admite menos combustível disponível para aviação no final de agosto
A ministra do Ambiente e da Energia admite que pode haver menos combustível disponível para a aviação no final de agosto - se a crise do Médio Oriente se mantiver.
Maria da Graça Carvalho deixou esta mensagem numa entrevista à SIC Notícias, numa altura em que este setor está preocupado com os efeitos da situação no Médio Oriente.
No entanto, a ministra volta a sublinhar que não prevê falta de combustível em Portugal.
No entanto, a ministra volta a sublinhar que não prevê falta de combustível em Portugal.