Partilhar o artigo Governo aguarda há 3 meses abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto Imprimir o artigo Governo aguarda há 3 meses abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto Enviar por email o artigo Governo aguarda há 3 meses abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto Aumentar a fonte do artigo Governo aguarda há 3 meses abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto Diminuir a fonte do artigo Governo aguarda há 3 meses abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto Ouvir o artigo Governo aguarda há 3 meses abertura do concurso para diretor de Finanças do Porto

Tópicos:

Fiscais, Recrutamento, Tributária Aduaneira AT,