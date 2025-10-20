Governo alerta ANA para necessidade de rever previsões de tráfego

A recomendação consta de uma carta enviada à ANA, na qual o executivo analisa o Relatório das Consultas sobre o novo aeroporto de Lisboa, que reuniu contributos de mais de 100 entidades, incluindo companhias aéreas, empresas de assistência em escala, câmaras municipais, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a NAV Portugal.

"Não podemos deixar de notar que o relatório evidencia um desalinhamento entre as expectativas dos `stakeholders` [partes interessadas] e as projeções de tráfego apresentadas pela concessionária [dos aeroportos nacionais], em particular entre 2035 e 2045", lê-se na missiva enviada à ANA Aeroportos pelos ministros das Finanças e Infraestruturas, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz.

Os ministros consideram fundamental que o projeto do novo aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, e o plano diretor da fase de abertura estejam baseados em previsões de tráfego realistas. Só assim será possível garantir que a infraestrutura esteja devidamente dimensionada para atender à procura e acomodar eventuais desvios positivos.

"Desta forma, o concedente [o Estado] entende que a previsão de tráfego e os seus pressupostos devem ser revisitados o quanto antes", reforçam.

No sumário executivo do relatório, divulgado hoje na página do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a ANA destaca que, de forma geral, os `stakeholders` não rejeitam a premissa de crescimento apresentada. Contudo, ninguém apresentou uma previsão alternativa suportada por estudo.