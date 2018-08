Governo angolano paga 13.º mês aos funcionários públicos em quatro prestações

Lusa24 Ago, 2018, 07:57 | Economia

Num comunicado, aquele departamento estatal refere que todos os efetivos do aparelho do Estado, assim como os pensionistas, irão dispor, antecipada e gradualmente, do subsídio de Natal, recebendo a última parcela em novembro.

"Esta medida permite ao Executivo honrar com os seus compromissos e permite suavizar as pressões de tesouraria decorrentes da crise económica, financeira e cambial que o país enfrenta desde 2014", lê-se no documento.

"O Ministério das Finanças angolano pretende também, com esta medida, evitar que ocorram em dezembro pressões do lado da procura por excesso de liquidez, que possam influenciar o comportamento do índice de preços e, consequentemente, afetar de modo acrescido o poder de compra", acrescenta.

Aquele departamento governamental angolano realça que, apesar da escassez de recursos financeiros, o Executivo "tem conseguido honrar os seus principais compromissos, com destaque para o pagamento de salários, o serviço da dívida e as despesas essenciais de funcionamento, fruto de uma gestão fiscal prudencial e rigorosa".