Aumento dos rendimentos, investimento na segurança e corte na burocracia. Governo anuncia medidas para 2025

O ministro da Presidência anunciou esta quinta-feira o aumento do salário mínimo nacional para 870 euros, mais 50 euros do que o valor atual, para o próximo ano, numa conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros. António Leitão Amaro anunciou que o Governo aprovou medidas para "cortar na burocracia", nomeadamente através da criação de um regime que permite a construção em solos rústicos e ainda investimento nas forças de segurança.