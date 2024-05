Governo anuncia nova estratégia para a habitação

Fernando Veludo - Lusa

O Governo apresentou esta sexta-feira, no Porto, o programa "Construir Portugal. Nova Estratégia para a Habitação", cuja prioridade assenta na promoção da oferta e na resposta à crise do setor. O ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou as trinta medidas que fazem parte da estratégia, entre as quais a revogação do arrendamento coercivo e de restrições ao alojamento local.