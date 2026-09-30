Governo anuncia parceria entre idD e italiana Fincantieri para recuperar Alfeite sem despedimentos

Esta posição consta de uma nota do Governo dirigida aos trabalhadores do Arsenal do Alfeite e enviada à comunicação social, depois de o ministro da Defesa, Nuno Melo, ter estado reunido hoje com a administração e a comissão de trabalhadores da empresa.

No âmbito dos empréstimos europeus SAFE, Portugal vai adquirir à italiana Fincantieri três fragatas de nova geração, negócio que inclui investimentos no Arsenal do Alfeite, estaleiro naval da Marinha que atravessa há anos dificuldades financeiras graves.

De acordo com o Governo, a iniciativa europeia SAFE "permite consolidar uma parceria estratégica com Itália, com o seu Estado e a sua indústria, e edificar a revitalização do Arsenal materializada através de uma `joint venture` da idD Portugal Defence S.A. [`holding` do Estado português responsável por gerir as participações na área da Defesa] com a Fincantieri, S.p.A.".

"Acometerá à `joint venture` concretizar a revitalização, executar o investimento e a capacitação do estaleiro, bem como promover a formação, qualificação das pessoas, e sua subsequente operação, por subconcessão do Estado", lê-se no comunicado.

O Ministério adianta que a transição da Arsenal do Alfeite, S.A. "para o novo modelo gestionário e operacional será realizada ao longo de um período de aproximadamente um ano, no qual serão postos em marcha os processos conducentes à revitalização".

"Não se prescindirá de um único posto de trabalho. Esta revitalização é estruturada para proteger os trabalhadores. O conhecimento, a experiência e as competências existentes são um dos fatores que justificam o investimento e a aposta no futuro do Arsenal, reforçando a sustentabilidade do estaleiro e visando proporcionar perspetivas de futuro mais sólidas para todos os que nele trabalham", garante o executivo.

Esta parceria, acrescenta o Governo, assegurará "investimento, mais tecnologia, maior capacidade industrial, e mais oportunidades de qualificação e formação especializada para os trabalhadores, preservando e valorizando o conhecimento e as competências do Arsenal".

A Marinha Portuguesa "continuará a ser o cliente prioritário e a sustentação, manutenção e prontidão operacional dos seus meios navais continuará a constituir o núcleo central da atividade desenvolvida no estaleiro", lê-se na nota.

O Governo realça que a Armada "está em pleno ciclo de transformação, a incorporar novos meios navais, tecnologicamente mais avançados e mais exigentes", que requerem "novas capacidades de manutenção, novas infraestruturas, novos meios e mais espaços de docagem, maior incorporação tecnológica e mais elevados níveis de qualidade".

"Queremos que a manutenção destes novos meios navais permaneça em Portugal e continue a ser desenvolvida neste estaleiro. Para que isso seja possível, é necessário aumentar a capacidade produtiva do Arsenal", é acrescentado na nota.

Em dezembro do ano passado, em resposta a perguntas da agência Lusa, os italianos da empresa Fincantieri manifestaram-se disponíveis para "investimentos significativos" no Arsenal do Alfeite, envolvendo os estaleiros e empresas portuguesas na produção dos navios.