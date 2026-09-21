Economia
Governo apela a utilização cautelosa de energia hídrica
Numa altura em que o país enfrenta uma crise energética e os combustíveis atingem o valor mais alto de sempre, a ministra do Ambiente apela a uma "utilização cautelosa da energia renovável hídrica", Maria da Graça Carvalho destaca o papel da energia hidroelétrica na proteção do país face à subida do preço do gás.
"Temos estado protegidos em relação à subida do preço do gás, porque temos muita renovável que é preciosa, que é a hídrica que nos dá uma estabilidade ao sistema", afirmou a governante em Soure, Coimbra
A ministra garante que estão a ser acompanhados "dia a dia, hora a hora", os efeitos nas diferentes bacias hidrográficas. Maria da Graça Carvalho explica que a utilização da energia hídrica está a ser feita de forma cautelosa, de modo a manter o equilíbrio do sistema.
"Se tivermos menos água temos de ter alguma cautela e algum cuidado em relação à utilização da hídrica, o que nos vai obrigar a usar mais gás, que está muito caro. Estamos a monitorizar todas as bacias dia a dia, hora a hora".
Maria da Graça Carvalho em Soure, Coimbra, destacou ainda a importância da energia renovável hídrica, mas deixa o alerta que não vai chover até ao final deste mês de setembro.
A ministra garante que estão a ser acompanhados "dia a dia, hora a hora", os efeitos nas diferentes bacias hidrográficas. Maria da Graça Carvalho explica que a utilização da energia hídrica está a ser feita de forma cautelosa, de modo a manter o equilíbrio do sistema.
"Se tivermos menos água temos de ter alguma cautela e algum cuidado em relação à utilização da hídrica, o que nos vai obrigar a usar mais gás, que está muito caro. Estamos a monitorizar todas as bacias dia a dia, hora a hora".
Maria da Graça Carvalho em Soure, Coimbra, destacou ainda a importância da energia renovável hídrica, mas deixa o alerta que não vai chover até ao final deste mês de setembro.
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