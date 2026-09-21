Governo apela a utilização cautelosa de energia hídrica

"Temos estado protegidos em relação à subida do preço do gás, porque temos muita renovável que é preciosa, que é a hídrica que nos dá uma estabilidade ao sistema", afirmou a governante em Soure, CoimbraMaria da Graça Carvalho explica que a utilização da energia hídrica está a ser feita de forma cautelosa, de modo a manter o equilíbrio do sistema., o que nos vai obrigar a usar mais gás, que está muito caro. Estamos a monitorizar todas as bacias dia a dia, hora a hora".Maria da Graça Carvalho em Soure, Coimbra,, mas deixa o alerta que não vai chover até ao final deste mês de setembro.