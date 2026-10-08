Governo aponta verba superior a 730 ME para Prestação Social Única

A PSU terá sido "orçamentada em 734,3 milhões de euros, em 2027, mais 10,1% face à previsão de execução em 2026, com as 13 prestações sociais do regime não contributivo que vão ser substituídas pela PSU".

Trata-se, explica o Governo no documento, de um aumento justificado "pela fixação do valor de referência em 50% do indexante dos apoios sociais e pela componente de incentivo ao trabalho".

Estão ainda previstos 4.656 milhões para promover a empregabilidade dos beneficiários da PSU, 3.297 milhões de euros reforçar apoios sociais e 2.251 milhões de euros de combate à pobreza e exclusão social.