Especial
Apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027

Governo aponta verba superior a 730 ME para Prestação Social Única

Governo aponta verba superior a 730 ME para Prestação Social Única

O Governo guarda mais de 730 milhões de euros no Orçamento de 2027 para a Prestação Social Única (PSU), que reúne agora 13 apoios sociais. representa esse valor um aumento de 10,1% face à previsão de execução de 2026.

RTP / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS

A PSU terá sido "orçamentada em 734,3 milhões de euros, em 2027, mais 10,1% face à previsão de execução em 2026, com as 13 prestações sociais do regime não contributivo que vão ser substituídas pela PSU".

Trata-se, explica o Governo no documento, de um aumento justificado "pela fixação do valor de referência em 50% do indexante dos apoios sociais e pela componente de incentivo ao trabalho".

Estão ainda previstos 4.656 milhões para promover a empregabilidade dos beneficiários da PSU, 3.297 milhões de euros reforçar apoios sociais e 2.251 milhões de euros de combate à pobreza e exclusão social.

PUB
PUB