Governo aprova agravamento do IMT para compra de casa por cidadãos não residentes

Luís Montenegro falava a meio da reunião do Conselho de Ministros, que se realizou na sua residência oficial, em São Bento, numa declaração sem direito a perguntas.

O Governo aprovou hoje uma série de medidas que considera que vão fazer face à crise na habitação, algumas das quais tinham já sido avançadas na quarta-feira.

O primeiro-ministro anunciou hoje também a isenção do pagamento do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) hoje em vigor no caso de habitações colocadas para arrendamento até 2.300 euros.