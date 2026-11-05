Governo aprova apoio de 40 milhões de euros aos agricultores face a custos dos adubos e energia
O Governo aprovou hoje um apoio extraordinário de 40 milhões de euros, destinado a compensar o setor agrícola pela subida dos custos com os adubos e com a energia, devido à guerra no Médio Oriente, foi anunciado.
Em causa está uma resolução do Conselho de Ministros, hoje aprovada, "que atribui 40 milhões de euros de apoios extraordinários ao setor agrícola para compensar o aumento dos custos dos adubos e da energia provocado pela crise no Médio Oriente", indicou, em comunicado.
Segundo a nota do Conselho de Ministros, esta medida conjuga 11,9 milhões de euros de apoio financeiro nacional com 8,1 milhões de euros da Reserva Agrícola de Crises e 20 milhões de euros do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).
Os agricultores podem candidatar-se a estes apoios no portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).
O Governo destacou ainda que a resposta pública ascende agora a 60 milhões de euros, considerando os 20 milhões de euros, atribuídos em junho, com verbas do Orçamento do Estado.