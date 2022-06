Governo aprova apoio extraordinário ao gasóleo profissional de 17 cêntimos por litro

Em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros de hoje, a ministra da Presidência, Marina Vieira da Silva, anunciou que "foi aprovado um decreto-lei que estabelece um mecanismo temporário de apoio ao gasóleo profissional extraordinário dirigido aos transportes pesados de mercadorias".

De acordo com a governante, este "é um apoio financeiro que tem a duração de dois meses e que visa substituir o atual regime do gasóleo profissional", consistindo "num apoio de 17 cêntimos por litro" e com "um custo previsto de 18,5 milhões de euros". Não foram revelados mais detalhes sobre a aplicação deste apoio.

Em março, o Ministério das Infraestruturas disse que o Governo estava a estudar a criação de um regime transitório de reembolso do gasóleo profissional diretamente nas gasolineiras como forma de mitigar o impacto do aumento do preço dos combustíveis.

"Esta medida requer o acordo e um esforço de adaptação dos operadores, com quem o Governo irá trabalhar", referiu então o Ministério das Infraestruturas e da Habitação num comunicado emitido no qual foram anunciados reforços de medidas de apoio ao setor dos transportes de mercadorias.

O reembolso direto do gasóleo profissional nas gasolineiras tem sido reivindicado pelas empresas dos transportes de mercadorias, depois de no final do ano passado o Governo ter aumentado de 35 mil para 40 mil o limite anual de litros elegíveis para a devolução integral do ISP no gasóleo profissional.