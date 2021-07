Governo aprova concurso de 819 milhões para compra de 117 comboios

“Hoje o Conselho de Ministros aprovou a autorização para lançarmos um concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas.”, assinalou Pedro Nuno Santos.“Estamos a falar de 62 automotoras para o serviço urbano, distribuídas da seguinte maneira: 34 unidades para a Linha de Cascais, que vão substituir as atuais 29 unidades que têm mais de 50 anos, 16 unidades para reforçar as restantes linhas da Área Metropolitana de Lisboa, Sintra, Azambuja e Sado, e 12 unidade para o reforço dos serviços urbanos do Porto”, continuou o governante.



“O investimento no fornecimento base de 117 unidades ascende a 819 milhões de euros, que irão ser comparticipados por fundos comunitários do Fundo de Coesão e do FEDER”, escreve o Governo em comunicado.

Fica ainda em aberto a opção de se adquirir até mais 36 unidades, 24 para a Área Metropolitana de Lisboa e 12 para a Área Metropolitana do Porto, aproveitando a capacidade que vai ficar disponível na infraestrutura com os investimentos previstos no PNI2030 de forma a maximizar a transferência modal para o transporte coletivo”, lê-se num comunicado do Ministério das Infaestruturas e da Habitação.

"Para além das 62, são também adquiridas 55 automotoras elétricas para todas as linhas onde se faz serviço regional", acrescentou, durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Executivo.

Outras medidas para a ferrovia



O Conselho de Ministros aprovou também a, e a criação da Associação Centro de Competências Ferroviários, medida avaliada em 6,35 milhões.“Foi ainda dada autorização à IP [Infraestruturas de Portugal], por despacho, para a contratação de estudos e projetos no âmbito do PNI 2030”, indica a mesma nota do gabinete de Pedro Nuno Santos.“Trata-se da aquisição do material circulante que foi alvo de impugnação judicial, o que provocou atrasos e a necessidade de se rever o montante máximo de despesa associado ao investimento. O contrato com a Stadler foi assinado por cerca de 158 milhões de euros, tendo ficado abaixo do montante máximo inicialmente autorizado para este investimento (cerca de 168 milhões)”.