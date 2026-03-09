Governo aprova criação em Sines de escola superior do Politécnico de Setúbal

Em comunicado enviado à agência Lusa, o IPS revelou que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) aprovou a criação desta nova escola superior em Sines, no distrito de Setúbal, o que constitui o culminar de um projeto que tem sido desenvolvido desde 2021.

A futura Escola Superior de Sustentabilidade, Indústria e Tecnologias Digitais, a 6.ª a ser criada pelo IPS, vai ter "natureza interdisciplinar" e irá responder "à necessidade de profissionais altamente qualificados" nos setores da logística, energia, digital e indústria, explicou a instituição.

Com este investimento, cujo montante não foi divulgado, o IPS "reforça condições para "aprofundar a ligação ao tecido económico e social" deste território, sublinhou a presidente do IPS, Ângela Lemos, citada no comunicado.

E, continuou a mesma responsável, potencia "a transferência de conhecimento e inovação para [estes] setores estratégicos".

A futura Escola Superior do Alentejo Litoral, indicou, contará com "um leque alargado de formação, entre microcredenciais, cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, pós-graduações [e] mestrados".

A nova valência vai permitir igualmente "a possibilidade de programas de doutoramento, orientados para responder aos desafios da transição logística, energética, digital e industrial do território", acrescentou.

De acordo com o IPS, os futuros estudantes terão acesso a "um modelo de ensino assente nos princípios da internacionalização, inovação pedagógica, bem-estar académico e integração em contextos reais de aprendizagem".

"O projeto agora aprovado resulta de um estudo estratégico de viabilidade posteriormente consolidado através de auscultações internas e externas envolvendo entidades públicas, empresas, associações e parceiros regionais e internacionais", revelou.

Além da futura escola superior, está a decorrer a construção da Residência de Estudantes em Sines, com capacidade para cerca de 50 camas, e cuja conclusão está prevista para este ano.

Segundo o politécnico, este projeto é desenvolvido em articulação com a Câmara Municipal de Sines, após cedência de terrenos para a sua construção.

Na mesma nota, o IPS acrescentou que o município assegurou ainda "o terreno para as instalações da futura escola superior, "comprometendo-se com o cofinanciamento da sua construção".

Para Ângela Lemos, esta parceria permite "reforçar a missão do IPS na promoção de um ensino superior de proximidade, profundamente alinhado com as necessidades e o potencial estratégico do território".

A futura escola irá contribuir "para a qualificação de recursos humanos, a inovação e a transição sustentável do `cluster` industrial, logístico e energético de Sines e do Alentejo Litoral", sustentou.

O IPS vai agora avançar com "a revisão dos seus estatutos e construção dos estatutos provisórios da escola, bem como para a constituição de uma comissão instaladora com a missão de assegurar a gestão do processo de preparação e implementação da futura" escola superior.