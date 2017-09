Governo aprova Estratégia para Turismo até 2027

Lusa21 Set, 2017, 15:58 | Economia

"Importa garantir que o turismo se afirma cada vez mais como uma atividade sustentável, que valoriza os recursos naturais do país e que contribui para a criação de emprego e de riqueza e para a promoção da coesão territorial e social", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

"Nesse sentido -- acrescenta - revela-se essencial a construção de uma estratégia concertada de longo prazo que permita assumir opções claras e estáveis que promovam a confiança e garantam a mobilização dos recursos necessários para a implementação de um plano que posicione Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo".

Segundo salienta o Governo, "o turismo é um instrumento determinante para a promoção da coesão territorial e para a criação de emprego e de riqueza", tendo em 2016 atingido "números recorde na economia nacional, representando 16,7% das exportações de bens e serviços e 49% das exportações de serviços".

"O saldo da balança turística ascendeu a 8,8 mil milhões de euros [em 2016], refletindo, a par do crescimento da procura externa, a dinamização do mercado interno com mais portugueses a fazer férias em Portugal", refere.