Governo aprova prolongamento das tarifas reguladas de eletricidade até 2027

O Governo "aprovou um decreto-lei que prolonga as tarifas reguladas de eletricidade até 31 de dezembro de 2027", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

Segundo o documento, esta decisão tem em conta os cerca de 800.000 consumidores que estão no mercado regulado, "muitos dos quais são economicamente mais vulneráveis".

A fatura de eletricidade para os clientes que estão no mercado regulado aumentou, em média, 2,1% a partir de 01 de janeiro, conforme indicou, em dezembro, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em 15 de outubro, a ERSE tinha apresentado a sua proposta de aumento do preço da eletricidade para as famílias do mercado regulado de 2,1%.

A proposta foi sujeita a um parecer do Conselho Tarifário.